В волгоградском детском лагере умерла 16-летняя девочка

ВОЛГОГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя девушка на фоне резко развившегося патологического состояния скончалась в среду в детском лагере в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"Как сообщили в облздраве, девушка вечером вместе с соседками находилась в комнате. По словам подружек, резко потеряла сознание и не очнулась. На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орленок", также оперативно, в установленные всеми нормативами сроки, приехала бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия, которые продолжались 25 минут, не привели ребенка в чувства", - сказали в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что следы насильственной смерти, а также первичные признаки алкоголя и наркотиков у ребенка отсутствуют. Точная причина будет установлена по результатам экспертиз. У девочки не было прямых противопоказаний для нахождения в лагере, уточнили в пресс-службе.

По факту произошедшего организована проверка профильных служб, добавили в пресс-службе.