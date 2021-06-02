Неизвестные похитили кандидата в мэры в Мексике за несколько дней до выборов

МЕХИКО, 2 июня. /ТАСС/. Марилу Нуньес, кандидат от партии "Гражданское движение" в мэры города Куцамала-де-Пинсон в штате Герреро на юго-западе Мексики, была похищена неизвестными преступниками. Об этом сообщил в среду в Twitter координатор этой партии Клементе Кастаньеда.

"Я получил информацию о том, что Марилу Мартинес Нуньес, наша кандидат на пост главы муниципалитета Куцамала-де-Пинсон в Герреро, была похищена вместе со своей семьей группой вооруженных людей, - информировал представитель "Гражданского движения". - Мы требуем немедленной реакции властей и губернатора Эктора Астудильо для того, чтобы найти похищенных живыми".

На прошлой неделе Альма Барраган, представлявшая "Гражданское движение" на выборах мэра города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена на встрече с избирателями.

В Мексике 6 июня пройдут выборы федеральных депутатов и членов местных органов власти. Кроме того, жители 15 регионов получат возможность избрать новых губернаторов. К участию в голосовании приглашены свыше 92 млн человек.

На протяжении предвыборной кампании практически ежедневно происходили нападения на ее участников. Жертвами стали десятки политиков, в основном претендовавших на посты муниципального значения. Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду заявил, что власти гарантируют безопасность предстоящего голосования, и призвал население принять в нем активное участие.