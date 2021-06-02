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Чиновницу в Ялте подозревают в незаконной передаче земель под застройку

В настоящий момент она задержана

ТАСС, 2 июня. Экс-главу департамента архитектуры Ялты подозревают в том, что она незаконно выводила под застройку охраняемые земли, женщина задержана, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержана жительница города Ялта, которая с декабря 2018 занимала должность начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты, с апреля 2021-го - помощник главы администрации Ялты. Оперативные мероприятия реализованы сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, ее подозревают в том, что она незаконно изменяла градостроительную документацию так, что на ранее охраняемых зонах становилась возможной застройка.

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