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Посольство России в Каире подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте

Как отметили дипломаты, туристы получили травмы легкой и средней степени тяжести - синяки и ссадины, им оказана помощь в больнице Суэца

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Египте подтвердило в среду гибель россиянки в ДТП под Каиром.

"В результате автоаварии погибла гражданка РФ", - говорится в опубликованном на официальной странице в Facebook сообщении диппредставительства.

Как отметили дипломаты, туристы получили травмы легкой и средней степени тяжести - синяки и ссадины, им оказана помощь в больнице Суэца. Двое от госпитализации отказались и уже продолжили свой путь в отель Хургады. Посольство находится в контакте с египетскими властями, выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

По имеющейся информации, микроавтобус с российскими туристами, следовавший из Каира в Хургаду, попал в среду в ДТП на участке трассы в районе Айн-Сохны (около 100 км от Каира). В него на огромной скорости влетел легковой автомобиль. Всего в машине находились 10 российских туристов, а также четверо сопровождавших их египтян. Группа возвращалась на курорт с экскурсии в Каир по линии туристической компании Coral Travel. Погибшая россиянка путешествовала с мужем и ребенком.

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