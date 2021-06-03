Площадь лесных пожаров в России утроилась за счет Красноярского края

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки выросла почти в три раза за счет возгораний, обнаруженных в Красноярском крае, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По данным ведомства на утро среды, площадь пожаров в лесах на территории РФ составляла 3 476 га.

"За прошедшие сутки, 2 июня 2021, в России ликвидировано 50 лесных пожаров на площади 392 га. На 00:00 мск 3 июня 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 9 634 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 6 321 га (Красноярский край)", - говорится в сообщении.

Днем ранее в Красноярском крае действовали пожары лишь на 275 га. Также продолжают гореть леса в Тюменской области - 1 157 га, Республике Саха (Якутия) - 975 га, Камчатском крае - 550 га, Новосибирской (288 га) и Томской (194 га) областях. Лесные пожары на площади менее 100 га действуют в Омской и Иркутской областях, Алтайском и Хабаровском краях, а также в Республике Башкортостан.

В тушении участвуют 2 286 человек, задействовано 329 единиц техники, 68 воздушных судов используют в мониторинге и еще 15 - в тушении. В Тюменской области задействовано три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", в Якутии - 28 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и в одном районе Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах Российской Федерации.