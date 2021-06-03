В чукотском селе Ваеги из-за весеннего половодья подтоплены 16 жилых домов и дорога

ТАСС, 3 июня. Снижение уровня воды зафиксировано на реке Майн в селе Ваеги на Чукотке за прошедшие сутки, однако число подтопленных территорий из-за их расположения увеличилось. В настоящий момент в населенном пункте подтоплены 16 домов, 54 придомовые территории и дорога, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"3 июня уровень реки Майн в районе села Ваеги составляет 1 043 см (минус 14 см за сутки). Подтоплено 16 жилых домов, в которых проживают 19 человек, из них двое детей, 54 придворовые территории, участок территории центра образования села Ваеги и участок дороги в границах села Ваеги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе организован пункт временного размещения, однако переехать в него никто из жителей пока не захотел.

Ваеги - национальное село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России, в котором проживают около 400 человек. Практически ежегодно оказывается в зоне подтопления из-за половодья в ближайших реках.