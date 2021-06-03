Начальник участка рудника на Камчатке предстанет перед судом из-за гибели двух горняков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности на горнорудном месторождении на Камчатке, повлекшем по неосторожности гибель двух проходчиков, завершилось. Перед судом предстанет начальник участка, сообщает пресс-служба краевого управления СК России.

"В результате преступной небрежности обвиняемого 6 января 2021 года произошло отслоение горной породы, травмировавшее рабочих и повлекшее смерть потерпевших в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, начальник подземного горного участка рудника "Подземный" Асачинского месторождения выдал двум проходчикам наряд-задание на выполнение горных работ, предварительно не ознакомившись с записями в журнале геолого-маркшейдерских указаний о наличии слабой призабойной породы и необходимости установить другой вид крепи.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Лицензиями на право пользования его недрами обладает ЗАО "Тревожное зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.