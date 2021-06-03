В Петербурге задержали вора, обокравшего писателя Александра Пелевина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полиция разыскала и задержала вора-карманника, который обокрал писателя Александра Пелевина в Санкт-Петербурге после вручения премии "Национальный бестселлер", сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками управления уголовного розыска главка задержан ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В полиции считают, что мужчина причастен не только к эпизоду хищения у писателя, но и к другим аналогичным преступлениям.

В воскресенье, 30 мая, Пелевин сообщил ТАСС, что после вручении премии он пошел с друзьями в бар, где к нему подошел злоумышленник и похитил смартфон. В полиции после этого сообщали, что началась проверка по заявлению о краже смартфона.

В субботу, 29 мая, Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер" 2021 года за роман "Покров-17". Церемония проходила в Доме актера в Санкт-Петербурге.