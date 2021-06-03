Первый замминистра строительства Челябинской области стал фигурантом дела о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении первого заместителя министра строительства региона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Проводятся следственно-оперативные действия. По материалам управления ФСБ России по Челябинской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ в отношении первого заместителя министра строительства Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили журналистам, что, по данным следствия, подозреваемый в течение 2020 - начале 2021 года получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были переданы за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, власти региона в курсе этих событий, следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме.