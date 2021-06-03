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В Якутии проверяют действия врачей после смерти жителя, получившего отказ в госпитализации

Следователи изучают медицинскую документацию, опрашивают свидетелей случившегося

ТАСС, 3 июня. Следователи в Якутии проводят проверку в отношении медицинских работников, отказавшихся госпитализировать 18-летнего местного жителя, который впоследствии умер. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 18-летнего юноши в городе Якутске. Родственники молодого человека обратились в следственные органы СК с заявлением о проверке действий медицинских работников после отказа в его госпитализации", - говорится в сообщении.

Следователи изучают медицинскую документацию, опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут решение о возбуждении дела.

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