В Приангарье произошел разлив битума из-за ДТП с грузовиком, груженным нефтепродуктами

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Разлив битума произошел в четверг в Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал", где перевернулся большегруз, перевозивший нефтепродукты. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального главка МВД.

"Опрокидывание грузовика Volvo произошло сегодня в Шелеховском районе Приангарья около 12:00 (07:00 мск) на 81-м км автодороги Р-258 "Байкал". 59-летний водитель грузовой автомашины не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии произошел разлив битума. Пострадавших нет. Движение автомашин не ограничено", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, МЧС и других служб. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. "Нефтесодержащие продукты попали в том числе в лесной массив. Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения, анализируются причины случившегося", - сообщила пресс-служба ведомства.

Угрозы возгорания нет. Объем разлившегося битума и ущерб устанавливаются.