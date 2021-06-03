В центре Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Двухэтажное выселенное здание загорелось в Хлебном переулке в Москве на площади 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в здании в Хлебном переулке, 24, на первом этаже на площади 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что возгорание происходит в 2-х этажном выселенном отдельно стоящем здании. "Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания при помощи автолестницы был спасен один человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.