В Бурятии один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии, еще семь эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"На руднике "Владимирский" в штольне № 1 в Окинском районе произошел самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ. В результате взрыва погиб один человек", - сказал собеседник агентства. Всего, по его словам, в этот момент в штольне находились восемь человек, семь из них эвакуированы. "Они вышли самостоятельно", - уточнили в экстренных службах.

Тело погибшего уже извлекли из шахты. Он опознан. "По предварительным данным, причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности", - добавил собеседник агентства.

Глава администрации Окинского района Бурятии Матвей Мадасов подтвердил факты взрыва на шахте золотодобывающей компании "Рифей" и гибели одного человека. "Один рабочий погиб - есть информация, мы сейчас выясняем подробности. Это Владимирский участок ООО "Рифей". Около 140 км от административного центра - села Орлик. Поселок Боксон - ближайший поселок. Там около 260 человек работают, там еще один рудник рядом есть", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают горноспасатели.

"Рифей" - российская золотодобывающая компания, основанная в 1998 году. Занимается добычей золота на трех месторождениях в Бурятии, включая Владимирское.