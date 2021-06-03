Глава "Лукойла" заявил, что экосистема после разлива нефтепродуктов в Коми восстановлена

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Экосистема в Республике Коми после разлива нефтепродуктов уже полностью восстановлена, компания "Лукойл" предприняла для этого все возможные меры. Об этом сообщил в четверг глава и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов в интервью телеканалу " Россия-24 " в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Экосистема уже восстановлена, потому что мы приняли все исчерпывающие меры", - сказал он.

Алекперов подчеркнул, что компания провела экспертизу своего нефтепромыслового и нефтебазового хозяйства. "Мы сегодня ликвидируем несколько баз и капитально их ремонтируем. Главной задачей я считаю <...>, чтоб наши руководители на местах своевременно оповещали обо всех авариях и общество, и органы контроля, и как можно быстрее предпринимали шаги по их ликвидации", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.