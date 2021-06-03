По факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от пистолета Макарова при обыске переделанной в офис квартиры, принадлежащей Геннадию Гудкову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - сказал источник.

1 июня по адресу: Большая Грузинская, д. 39, кв. 133, при обыске в переделанной под офис квартире найдено 50 патронов для ПМ. Квартира принадлежит Геннадию Гудкову, но он сдает ее другому человеку. Также при обыске найдено разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова.

Обыски у семьи Гудковых проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда. Полиция задержала Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения 3 июня. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.