Ликвидирован пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пожар в Хлебном переулке в центре Москвы ликвидирован на площади 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 10:57 мск пожар по адресу: Хлебный переулок, дом 24, ликвидирован. Площадь пожара составила 50 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по адресу Хлебный переулок, 24 произошло возгорание на первом этаже двухэтажного выселенного здания. Во время пожара из здания при помощи автолестницы был спасен один человек.