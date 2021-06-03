В Москве ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома на юге Москвы и разбился насмерть. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Годовалый ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома в столичном районе Орехово-Борисово", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины происшествия.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что по данному факту проводится проверка. "Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тела малолетнего 2019 года рождения под окнами многоэтажного дома на юге столицы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четверг под окнами многоэтажного жилого дома на улице Маршала Захарова в Москве обнаружено тело годовалого мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 14-м этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

"В момент происшествия в квартире находилась мать мальчика. В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключили в пресс-службе.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказала она.

В новость внесены изменения (12:26 мск) - добавлена информация СК.