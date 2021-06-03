Полиция и СК проводят обыски в компаниях по аренде самокатов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи и сотрудники полиции проводят в Санкт-Петербурге обыски в компаниях по аренде электросамокатов (кикшеринг) после нескольких случаев наезда на людей, в результате чего пострадавшие получили травмы. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В настоящее время в рамках расследования <…> уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red wheels с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил в Санкт-Петербурге несколько уголовных дел после наезда на электросамокатах на людей. В частности, один случай произошел в середине мая на Невском проспекте, где группа молодых людей наехала на мужчину, а затем подралась с ним. Подозреваемые в хулиганстве задержаны и заключены под стражу.

Также СК возбудил дело по статье о причинении вреда здоровью после наезда мужчины на электросамокате на ребенка в Колпинском районе, еще одно дело по аналогичной статье возбудили после наезда на пятилетнего ребенка в Невском районе. Также проводится проверка по факту наезда электросамоката на ребенка в Московском районе.