Экс-замглавы Росимущества Паткина осуждена на 7,5 года колонии за растрату 154 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину по делу о растрате 154 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Паткиной наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала представитель суда. Другой фигурант дела, бывший главный бухгалтер подмосковного территориального управления Росимущества по Московской области Марина Чичерина, приговорена к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима.