СК проверяет информацию об обнаружении захоронения времен войны в Смоленской области

ТАСС, 3 июня. Следователи в Смоленской области проверяют сообщения о найденном на территории дачного участка детском захоронении времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По сообщению в средствах массовой информации об обнаружении в Ярцевском районе детского захоронения времен Великой Отечественной войны инициирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК, в СМИ появилось сообщение о том, что на дачном участке во время работ по подведению воды обнаружены останки 27 человек времен Великой Отечественной войны. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.