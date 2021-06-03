Семь гаражей загорелись на юго-западе Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в семи гаражах на юго-западе Москвы на площади 150 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Голубинской улице, владение 22, корпус 1, происходит пожар в семи гаражах на площади около 150 кв. м. В гаражах могут находится газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.

Идет тушение пожара. Источник уточнил, что возгорание локализовано. Информация о пострадавших уточняется.

В новость были внесены изменения - (13:16 мск) -добавлена инофрмация о локализации пожара.