Боксер Аветисян избил девушку в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России проводит проверку по факту избиения девушки боксером Арутюном Аветисяном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Аветисян избил девушку в Москве, сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.

"Федерация бокса России проводит проверку по данному происшествию. Мы всегда осуждали насилие, а также любое применение силы вне ринга. По итогам проверки Федерация бокса России вынесет свое решение в адрес данного боксера", - сказал собеседник агентства.

Аветисян является профессиональным боксером, на его счету 13 побед (восемь нокаутом) и ни одного поражения.