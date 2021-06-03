Ущерб от аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" составил 284 млн рублей

ТАСС, 3 июня. Росприроднадзор оценил почти в 284 млн рублей ущерб окружающей среде в результате аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза", произошедшей в марте 2021 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Росприроднадзором рассчитан и предъявлен ООО "Запсибтрансгаз" [входит в "Сибуртюменьгаз"] вред, причиненный: водному объекту (реке Обь) - на сумму 252 340 697 рублей; атмосферному воздуху - на сумму 31 647 021 рубль", - говорится в сообщении ведомства. Там отмечается, что компания с расчетом ущерба согласна.

В районе Нижневартовска 6 марта 2021 года произошла утечка углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которой в акватории Оби возник пожар. По данным местных властей, загрязняющих веществ в воздухе в ХМАО после аварии не обнаружено.

По данным Ростехнадзора, авария произошла из-за разгерметизации в месте производственного дефекта, допущенного при строительстве. При этом повреждение не является естественным следствием эксплуатации.