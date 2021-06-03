В Удмуртии ликвидировали нарколабораторию

ИЖЕВСК, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские пресекли работу нарколаборатории в Воткинском районе Удмуртии, задержав троих человек и изъяв почти 40 кг наркотиков. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МВД.

"По подозрению в производстве и сбыте наркотиков полицейские задержали троих жителей Удмуртии 1993 г. р., 1996 г. р., 1997 г. р. Следователями и оперативниками установлена причастность задержанных к производству более 39 кг запрещенных веществ", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в январе этого года подозреваемые приобрели участок в одном из дачных поселков Воткинского района Удмуртии. На этом участке они построили ангар, через интернет-магазин приобрели оборудование и химические вещества. На протяжении нескольких месяцев злоумышленники производили и продавали синтетические наркотические средства.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли из ангара почти 3 кг синтетического наркотического средства, затем обнаружили в соседнем лесу два тайника. Там находилось несколько пакетов с наркотическим средством общей массой 36 кг.

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца.