Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у 96-летнего ветерана Пронина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кремль в курсе истории с хищением денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина и рассчитывает, что полиция найдет тех, кто совершил это преступление.

"Чудовищная ситуация", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы знаем, что полиция работает. Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут", - добавил представитель Кремля.

96-летний ветеран, участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.