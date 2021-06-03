Адвоката краснодарской краевой палаты осудили за покушение на мошенничество

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новороссийска признал виновными адвоката краевой адвокатской палаты и его помощника в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Адвокату назначили наказание в виде лишения свободы на три года 11 месяцев, его помощнику - на три года шесть месяцев условно, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

"Октябрьским районным судом г. Новороссийска окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката краевой адвокатской палаты и его помощника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с использованием служебного положения"). Судом им назначено наказание: адвокату - в виде лишения свободы на сроки три года и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его помощнику в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно", - сообщил собеседник агентства.

Из приговора суда следует, что весной прошлого года осужденные обещали своему знакомому оказать содействие в получении адвокатского статуса, за это тот должен был заплатить 350 тыс. рублей. Указанную сумму они якобы должны были передать представителям адвокатской палаты и договориться о положительной оценке на экзамене.

Мужчина сообщил о предложении в правоохранительные органы, после чего дальнейшие действия подсудимых пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Адвокату удалось скрыться, его задержали в октябре 2020 года.

В пресс-службе добавили, что приговор в законную силу не вступил.