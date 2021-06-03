На Ставрополье возбудили 29 уголовных дел о коррупции против главы федерации тенниса края

ПЯТИГОРСК, 3 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили 29 уголовных дел в отношении президента Федерации тенниса Ставропольского края, подозреваемого в присвоении денег регионального Минспорта, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

"Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя следственного управления СК РФ по краю возбудил 29 уголовных дел в отношении президента региональной спортивной общественной организации "Федерация тенниса Ставропольского края". Он подозревается в присвоении денежных средств Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края (ч. 3 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый заключил с Минспортом договор по проведению и участию в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по теннису. Однако глава федерации присваивал деньги, предназначавшиеся для обеспечения бесплатным питанием судей. В результате чего Минспорту края причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

"Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и оперативников ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Следователь СКР соединил уголовные дела в одно производство, проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", - сказано в пресс-релизе.