Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей в отношении рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), признав его виновным в пропаганде наркотических средств в видеоклипах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дело рэпера было рассмотрено без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии музыканта.

По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, в судебном заседании были прослушаны песни, тексты которых стали предметом возбуждения административного производства.

Обжалование решения

Представители защиты сообщили, что обжалуют решение Зюзинского суда Москвы.

"Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом, - рассказал Жорин. - Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать".

Сам рэпер готов выплатить эти деньги, но будет добиваться оправдания. "Меня сегодня судили за строчки, которые я не пел. Меня признали виновным, и я заплачу в казну России 100 тыс. рублей. Конечно, обжалую [решение о штрафе]", - сказал он.

Он также отметил, что песни, ставшие предметом административного дела, "не блокируют".

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении музыканта на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.