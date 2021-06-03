Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на 1 месяц, а всего до одного года с момента задержания, продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено", - сказала собеседница агентства.

В ходе заседания защита экс-губернатора просила суд изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы, например домашний арест.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники знакомятся с материалами дела.