Источник: экс-зампредседателя ОКР и антидопингового координатора ВФЛА обвинили в растрате

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере бывшему зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберту Попову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов следствия в Москве допрошены Алешин Геннадий Петрович и Попов Роберт Леонидович. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. При этом источник уточнил, что обвиняемые являются фигурантами уголовного дела в отношении директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

В Басманном суде Москвы сообщили ТАСС, что следствие просит отправить под домашний арест Алешина и Попова до 3 августа. "Судебное заседание в отношении Алешина уже началось", - уточнили в суде.

Дело Кравцова

Директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.