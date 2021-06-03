МВД просит избрать родственнице политика Гудкова запрет определенных действий

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователь Главного следственного управления МВД по Москве попросил суд избрать родственнице оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом журналистам в четверг сообщила ее адвокат Анастасия Саморукова.

"Согласно условиям запрета, Ермиловой будет запрещено общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя", - сказала она. Суд в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства следствия. Ермилова уже доставлена в суд.

Гудков и Ермилова подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.