В Москве организатора нападений на перевозчиков денег приговорили к 13,5 года колонии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Организатор банды, нападавшей в Москве на перевозчиков денег, отправлен в колонию на 13,5 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"27-летний гражданин Таджикистана Абдурасул Маматхонов осужден за создание банды, разбой, незаконный оборот оружия. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.

Маматхонов вместе с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в сентябре 2018 года создал банду, совершавшую нападения на граждан, перевозивших крупные суммы денег. Участники банды были вооружены огнестрельным оружием, молотками и топорами, в ноябре 2018 года возле торгово-ярмарочного комплекса "Москва" они совершили нападение на мужчину, выстрелили в него не менее четырех раз и похитили 59 тыс. долларов. В декабре 2018 года у того же торгово-ярмарочного комплекса участники банды совершили разбойное нападение на двух мужчин, перевозивших в машине более 13 млн рублей. В результате нападения сообщники ранили одного из них, похитили деньги и скрылись.

Ранее судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен соучастник банды Вохид Субонкулов.