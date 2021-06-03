В Ленобласти двое подростков погибли, врезавшись на скутере в автомобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Скутер с двумя подростками врезался в автомобиль на дороге в районе деревни Лесколово в Ленинградской области в четверг вечером, в результате они погибли, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Двое подростков (2007 и 2008 г. р.) на скутере, являющиеся учениками местной школы, выехали на встречную полосу на дороге в районе деревни Лесколово, где столкнулись с автомобилем Skoda. От полученных травм подростки скончались на месте, скутер принадлежал одному из них", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Ленинградской области ТАСС подтвердили факт инцидента, не уточнив подробности. Как сообщили в надзорном ведомстве, по факту инцидента начата проверка Всеволожской городской прокуратурой.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, на место ЧП для выяснения всех обстоятельств инцидента выехала оперативно-следственная группа.