Полиция не будет обращаться в суд за мерой пресечения Гудкову

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. МВД не будет обращаться в суд для избрания меры пресечения оппозиционному политику Дмитрию Гудкову, задержанном по подозрению в причинении имущественного вреда путем обмана. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Нет, следователь не будет обращаться в суд за мерой пресечения. По истечении 48 часов с момента задержания, то есть после 19:00 мск, его отпустят из изолятора временного содержания", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что никакого обвинения Гудкову не предъявляли.

Адвокат Гудкова Михаил Бирюков сообщил ТАСС, что в четверг следователь хотел взять у его подзащитного биоматериал для сравнительного анализа. "Что с чем будут сравнивать, следствие нам не объяснило. В рамках какого дела тоже непонятно", - сказал он. Адвокат не исключил, что в 19:40 мск в изолятор временного содержания приедет руководитель следственной группы и возьмет с Гудкова подписку о невыезде.

Полиция ранее направила в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении тети политика Ирины Ермиловой, подозреваемой в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей.