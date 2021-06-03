Прибывший из Чада в Париж самолет изолировали из-за угрозы взрыва

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Франции изолировали в аэропорту Руасси - Шарль де Голль прибывший из столицы Чада, города Нджамена, самолет авиакомпании Air France в связи с подозрениями о наличии на его борту взрывного устройства. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МВД Франции.

Согласно информации ведомства, пассажиры были эвакуированы. "По распоряжению премьер-министра Жана Кастекса создана межведомственная кризисная группа, - отметили в министерстве. - Ее возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен".