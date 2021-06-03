Площадь пожара на открытой площадке в Подольске выросла до 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Площадь пожара на открытой площадке с мусором в подмосковном Подольске возросла до 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Площадь пожара на данный момент 3 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен третий номер сложности. Максимальный для Подмосковья - четвертый. С момента начала тушения пожара его площадь увеличилась в 10 раз. Общая площадь складирования пластика и мусора составляет 20 тыс. кв. м.

Рядом с горящей площадкой находится завод, существует угроза административному зданию и ангару.

Как сообщили в МЧС, в тушении задействованы два вертолета Ка-32, которые совершили 19 сбросов воды. Всего борьбу с огнем ведут 107 человек, используется 39 единиц техники.