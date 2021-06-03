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В Воронежской области произошло обрушение в недостроенном дачном доме

Под завалами могут находиться трое детей

ТАСС, 3 июня. Обрушение плиты перекрытия произошло в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области, под завалами могут находиться трое детей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 18:10 по системе 112 поступила информация о том, что в недостроенном дачном доме в Лискинском районе, с. Копанище, ул. Свободы д. 29, произошло обрушение плиты перекрытия на находящихся там детей. По предварительной информации, под завалом могут находиться от двух до трех детей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящий момент на месте происшествия работают расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски и врачи скорой помощи. Для разбора завалов на место следует тяжелый кран от местной администрации.

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