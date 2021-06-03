Антидопингового координатора ВФЛА Попова отправили под домашний арест по делу о растрате

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберта Попова, обвиняемого в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Попова Роберта Леонидовича сроком до 3 августа 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта дела - бывшего зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере").

По данным источника ТАСС, Алешин и Попов являются фигурантами уголовного дела в отношении директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года по обвинению в фиктивном трудоустройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по различным видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет его с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.