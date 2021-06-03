МВД завершило расследование дела о хищении у банка 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении одного из бенефициаров группы компаний, который обвиняется в растрате 3,6 млрд рублей одного из банков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, с 2011 по 2015 год участники организованной преступной группы осуществили заключение кредитных договоров с шестью коммерческими организациями, подконтрольными обвиняемому, оформив документы на получение заведомо невозвратных кредитов. Сообщники из числа сотрудников банка использовали свое служебное положение, чтобы согласовать перечисление денежных средств.

"Сумма причиненного ущерба составила более 3,6 млрд рублей. Основная часть похищенных денег была направлена на счета подконтрольных участникам организованной группы компаний-контрагентов, которые зарегистрированы за пределами РФ. Предполагаемые лидеры и участники организованной группы при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны в начале 2020 года. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам проживания подозреваемых и в офисных помещениях подконтрольных им организаций в Москве, Московской области, Республике Удмуртия и Ямало-Ненецком автономном округе было проведено более 50 обысков. Также обыск осуществлен в арендованном подвале многоквартирного дома на территории Москвы. Это помещение использовалось участниками организованной группы для сокрытия финансовой документации, которая свидетельствовала об их противоправной деятельности", - сказала Волк.

Кроме того, по ее словам, изъяты деньги в размере около 12 млн рублей, компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение. "В ходе предварительного расследования проведено 25 экспертиз, в том числе финансово-кредитные, бухгалтерские и финансово-аналитические. Следователями следственного департамента МВД России наложены аресты на имущество обвиняемых общей стоимостью около 1 млрд рублей: на изъятые денежные средства, 12 объектов недвижимости и на доли участников организованной группы в уставных капиталах пяти принадлежащих им компаний. По ходатайству следственного департамента МВД России Генеральной прокуратурой РФ с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его реализации следствием были получены сведения о руководителях и участниках организованной группы, а также предметы и документы, подтверждающие их причастность к инкриминируемым деяниям", - рассказала представитель МВД.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 180 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключила Волк.