Трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома в Воронежской области

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома в селе Копанище Воронежской области.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Под завалами обнаружены тела троих детей. Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет", - сказал источник.

Эту информацию также подтвердили в региональном управлении МЧС.

Старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов сообщил ТАСС, что среди погибших два мальчика 12 лет и один 8 лет. На место происшествия выехал лискинский межрайонный прокурор. Проверка, которая проводится следственными органами, взята на контроль прокуратуры области.