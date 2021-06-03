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Трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома в Воронежской области

Инцидент произошел в селе Копанище
© МЧС России по Воронежской области/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома в селе Копанище Воронежской области.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Под завалами обнаружены тела троих детей. Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет", - сказал источник. 

Эту информацию также подтвердили в региональном управлении МЧС. 

Старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов сообщил ТАСС, что среди погибших два мальчика 12 лет и один 8 лет. На место происшествия выехал лискинский межрайонный прокурор. Проверка, которая проводится следственными органами, взята на контроль прокуратуры области.

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