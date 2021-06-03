МВД решило освободить Гудкова без какой-либо меры пресечения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полиция приняла решение освободить из изолятора временного содержания оппозиционного политика Дмитрия Гудкова без избрания какой-либо меры пресечения. Об этом журналистам сообщила его супруга Валерия Гудкова.

"У меня есть заявление: Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения", - сказала она.

Срок задержания Гудкова по делу о причинении имущественного вреда истек в четверг в 19:40 мск.

Ранее источник ТАСС сообщил, что полиция не будет обращаться в суд для избрания меры пресечения Гудкову. Причину он не назвал. Никаких обвинений политику так и не было предъявлено.

До этого полиция направила в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении тети Гудкова Ирины Ермиловой, подозреваемой в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

У Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей.