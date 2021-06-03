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Кризис в Белоруссии
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Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок

В то же время блогер заявил, что не имел отношения к признанному экстремистским Telegram-каналу "Черная книга"
Роман Протасевич Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV via REUTERS
Описание
Роман Протасевич
© Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV via REUTERS

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

"Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - сказал он в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Протасевич также заявил, что не имел отношения к признанному экстремистским Telegram-каналу "Черная книга", публикующему данные силовиков.

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