WP: ФБР проводит расследование в отношении руководителя Почтовой службы США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФБР проводят расследование в отношении руководителя Почтовой службы США Луиса Деджоя, разбирательство касается привлечения средств на проведение политических кампаний. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По словам источников издания, ФБР интересует участие в указанной деятельности бизнес-структур, которые ранее были связаны с Деджоем. Следователи побеседовали с рядом его бывших и действующих подчиненных. Им задавали вопросы, касающиеся сбора средств на проведение политических кампаний. Самому Деджою была направлена судебная повестка. Сотрудники ФБР рассчитывают получить от него некие сведения.

Официальный представитель Деджоя Марк Коралло подтвердил, что Минюст проводит расследование. По словам Коралло, разбирательство касается пожертвований на политические цели со стороны лиц, которые были подчиненными Деджоя, когда он работал в частном секторе.

В публикации не уточняется, в чем именно подозревают Деджоя. Каких-либо обвинений ему пока не предъявили.