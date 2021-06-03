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В одном из отелей Мадрида возник сильный пожар

Причины возгорания пока не уточняются

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Сильный пожар возник в четверг вечером в одном из отелей испанской столицы. Об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи.

По ее информации, из-за возгорания пострадали верхние этажи здания. К месту инцидента прибыли пожарные расчеты. "В момент пожара в отеле Nuevo Madrid ("Нуэво Мадрид") находилось около 200 человек, - отметили в службе экстренной помощи. - Они были эвакуированы".

"К настоящему моменту никто не пострадал, - добавили в ведомстве. - Возгорание удалось взять под контроль".

Причины пожара пока не уточняются.

 

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