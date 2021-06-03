Суд отказал в избрании меры пресечения тете Гудкова

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг отказался избрать Ирине Ермиловой - тете оппозиционера Дмитрия Гудкова - меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о причинении ущерба на миллион рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Ермиловой меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Суд счел доводы следователя голословными, а подозрение Ермиловой необоснованным. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде. В свою очередь адвокат Анастасия Саморукова сообщила журналистам, что родственница Гудкова остается в статусе подозреваемой. "С нее взяли подписку о невыезде. На завтра назначены следственные действия с Ермиловой. Скорее всего, ей будет предъявлено обвинение", - сказала адвокат.

Дмитрий Гудков ранее был отпущен из полиции без избрания меры пресечения в статусе подозреваемого.

Ермилова и Гудков подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.