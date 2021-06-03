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СК возбудил дело после гибели детей при обрушении дома под Воронежем

В результате происшествия погибли три ребенка

ВОРОНЕЖ, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей в недостроенном дачном доме в селе Копанище Воронежской области.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в распространенном сообщении.

Санкция стать предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По предварительным данным, вечером 3 июня трое мальчиков, двое - 12 лет и один восьмилетний, находились в недостроенном жилом доме, расположенном в селе Копанище Лискинского района. В это время произошло обрушение бетонных перекрытий, в результате чего дети оказались под завалами. По завершении поисково-спасательных мероприятий их тела извлечены без признаков жизни.

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