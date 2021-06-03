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Власти неоднократно выносили предупреждения владельцу дома под Воронежем, где погибли дети

В администрации района также сообщили, что здание находилось в заброшенном состоянии

ТАСС, 3 июня. Владелец дома в Лискинском районе Воронежской области, где в результате обрушения плиты перекрытия погибли трое детей, неоднократно получал предупреждения от властей.

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Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"Здание, где погибли дети, частное, находилось в заброшенном состоянии. Власти неоднократно выносили владельцу предупреждения", - сказали в администрации.

Вечером 3 июня в недостроенном дачном доме в Лискинском районе Воронежской области произошло обрушение плиты перекрытия, погибли трое мальчиков до 12 лет. Причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.

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