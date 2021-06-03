По делу антидопингового координатора ВФЛА Попова о растрате задержали еще трех человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи задержали еще трех человек в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере в отношении антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберта Попова и бывшего зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, с задержанными ведутся следственные действия.

"В Москве задержаны еще три человека в рамках расследования уголовного дела в отношении Попова, Алешина и директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия, после которых будут приняты соответствующие процессуальные решения", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил статус и личные данные задержанных, но отметил, что уголовное дело в отношении них, а также Попова и Алешина было возбуждено 31 мая 2021 года.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Попова и Алешина до 3 августа 2021 года. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере").

Александр Кравцов был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в фиктивном трудоустройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по различным видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет его с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.