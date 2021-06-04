Площадь лесных пожаров почти удвоилась в Якутии, на Камчатке и в Красноярском крае

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки выросла в 1,5 раза за счет Красноярского края, Камчатки и Якутии, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро четверга в стране действовало 62 лесных пожара на площади 9 634 га, по которым проводились работы по активному тушению. Из них Красноярском крае - 6 321 га, в Республике Саха (Якутия) - 975 га, в Камчатском крае - 550 га.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 1 130 га. На 00:00 мск 04 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовало 77 лесных пожаров на площади 15 178 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 10 226 га (Красноярский край); 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 014 га (Республика Саха (Якутия); 1 пожар на землях лесного фонда на площади 1 000 га (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

Почти не изменилась площадь возгораний в лесах Тюменской области - 1 167 га. Также пожары зафиксированы в Иркутской (328 га) и Новосибирской области (277 га). Небольшие участки леса менее 100 га горят в Архангельской и Свердловской областях, Республике Тыве и Хабаровском крае. На землях особо охраняемых природных территорий пожары действуют также в Тыве (4 га) и Республике Алтай (3 га).

На тушении задействованы 3 012 человек, 474 единицы техники, 74 воздушных судов на мониторинге и еще 29 на тушении. В Тюменской области задействованы 3 летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", в Якутии - 28 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и в одном районе Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 46 субъектах Российской Федерации.