Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Вулканологи в пятницу зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2 км. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пепловый шлейф распространился к востоку на 3 км от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.